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В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях

Пятница, 15 апреля 2022, 10:40 - Алексей Павлыш

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

Об этом он сказал в интервью РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - заявил министр.

По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.

"Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил РБК официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" – единственный поставщик природного газа в Армению.

Оператор газотранспортной сети Армении – "Газпром Армения", дочернее предприятие "Газпрома".

Экономическая правда

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Россия газ Армения рубль
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