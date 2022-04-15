В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях
Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.
Об этом он сказал в интервью РБК.
"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - заявил министр.
По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.
"Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил РБК официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" – единственный поставщик природного газа в Армению.
Оператор газотранспортной сети Армении – "Газпром Армения", дочернее предприятие "Газпрома".
Экономическая правда
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