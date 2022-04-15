В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

Об этом он сказал в интервью РБК.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - заявил министр.

По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в рублях.

"Действительно, контракт "Газпрома" на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется", – подтвердил РБК официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" – единственный поставщик природного газа в Армению.

Оператор газотранспортной сети Армении – "Газпром Армения", дочернее предприятие "Газпрома".

Экономическая правда