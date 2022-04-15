Финский производитель продуктов питания Fazer ищет покупателей для своего бизнеса в РФ

Финский производитель продуктов питания Fazer, объявивший о выходе из РФ, сделал предложения потенциальным покупателям рассмотреть возможность приобретения бизнеса в России.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

Издание ознакомилось с презентацией компании. В нем говорится, что Fazer инвестировал в российский бизнес €300 млн. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По оценкам, занимает первое место рынка Санкт-Петербурга с долей 38%, доля московского рынка – 13%, что соответствует третьему месту.

Оборот Fazer в России 2021 года – €157 млн, или 13% всех продаж холдинга.

Как следует из презентации, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное – продажа замороженных полуфабрикатов.

Fazer объявил о выходе из России в начале марта после начала вторжения РФ в Украину. В компании заявили, что разрабатывают план выхода с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест.

"В марте холдинг объявил об изменении названия российского подразделения с ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом", изменения внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля. В Fazer уточняли, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В соглашение войдет бренд "Хлебный дом", а марки Fazer в России не будет.

В Fazer подтвердили, что на российский бизнес есть несколько претендентов, комментировать переговоры и условия там не стали", - говорится в статье.

По словам источников издания, Fazer не указывает желаемую стоимость активов, а предлагает потенциальным покупателям самим назвать цену.

Кроме того, рассказывает один из собеседников газеты, Fazer хочет получить сумму в евро на счет нидерландской компании (российское подразделение принадлежит Fаzer Ваkeries B.V. из Нидерландов).

Источник в инвесткругах говорит, что условия оплаты выглядят так, будто Fazer не заинтересован в продаже, а хочет собрать оценки рынка и продемонстрировать регуляторам невозможность сделки.

Для российских компаний условия выглядят почти невыполнимыми, потому что предполагают перевод в валюте в "недружественную" юрисдикцию, говорит собеседник издания. На интерес иностранных инвесторов вряд ли можно рассчитывать при текущих условиях, добавляет он.

По словам собеседников, среди тех, кто мог интересоваться бизнесом Fazer, есть крупные игроки хлебопекарного рынка, девелоперы, агрохолдинги и т.д.

Один из собеседников считает наиболее реальным претендентом БКХ "Коломенский" владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова, интересовавшегося бизнесом Fazer еще в 2021 году. В "Коломенском" это не комментируют.

Напомним:

Fazer, финский производитель продуктов питания, объявил, что сворачивает всю работу в России. На предприятиях компании в стране работали 2,3 тысячи человек.

Экономическая правда