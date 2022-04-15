Международные перевозчики отказываются везти российские товары

getty images

Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их.

Об этом сообщает кремлевские СМИ РИА со ссылкой на комментарий пресс-службы российского Минпромторга.

Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.

Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории России.

Ранее в российском ведомстве отмечают, что международные логистические компании отказываются поставлять российские минеральные удобрения.

Напоминаем:

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений. Речь также шла о запрете работы российских и белорусских автотранспортных операторов, что заблокирует их грузовые перевозки автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.