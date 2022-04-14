До конца мая Киевская и Черниговская области будут с электричеством – Укрэнерго

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До конца мая Укрэнерго планирует восстановить всю электроэнергетическую инфраструктуру в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что с момента, когда эти регионы покинули оккупанты, 60% инфраструктурных объектов уже починены и введены в работу.

"Благодаря этому обеспечено надежное энергопитание почти для 3 млн потребителей. К началу мая все работы будут завершены", – сообщил глава оператора.

Он подчеркнул, что война показала высокую надежность украинских энергетических сетей. "Мы сделаем все, чтобы этот показатель оставался таким и дальше".