До конца мая Киевская и Черниговская области будут с электричеством – Укрэнерго
Четверг, 14 апреля 2022, 20:58 -
До конца мая Укрэнерго планирует восстановить всю электроэнергетическую инфраструктуру в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что с момента, когда эти регионы покинули оккупанты, 60% инфраструктурных объектов уже починены и введены в работу.
"Благодаря этому обеспечено надежное энергопитание почти для 3 млн потребителей. К началу мая все работы будут завершены", – сообщил глава оператора.
Он подчеркнул, что война показала высокую надежность украинских энергетических сетей. "Мы сделаем все, чтобы этот показатель оставался таким и дальше".
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