На Львовщину переезжают два крупных машиностроительных предприятия

На Львовщину приедут два гиганта машиностроительной отрасли. Это предприятие, занимающееся ветроустановками и снабжением электроэнергией, а также предприятие, занимающееся пожарной, специализированной и сельхозтехникой.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Первое предприятие – это ООО УК ВЕТРОПАРКИ УКРАИНЫ, в составе группы компаний ПАО Краматорский завод тяжелого станкостроения, создавшего современное производство полного цикла.

Пожмашина – предприятие, работающее на протяжении 90 лет. Является лидером на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. Это надежный партнер службы ГСЧС Украины", - заявил он.

Он добавил, что из Черниговской области на Львовщину переносят треть завода Пожмашины. После войны планируют часть производства оставить. И приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места.