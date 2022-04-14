На Львовщину переезжают два крупных машиностроительных предприятия
На Львовщину приедут два гиганта машиностроительной отрасли. Это предприятие, занимающееся ветроустановками и снабжением электроэнергией, а также предприятие, занимающееся пожарной, специализированной и сельхозтехникой.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Первое предприятие – это ООО УК ВЕТРОПАРКИ УКРАИНЫ, в составе группы компаний ПАО Краматорский завод тяжелого станкостроения, создавшего современное производство полного цикла.
Пожмашина – предприятие, работающее на протяжении 90 лет. Является лидером на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. Это надежный партнер службы ГСЧС Украины", - заявил он.
Он добавил, что из Черниговской области на Львовщину переносят треть завода Пожмашины. После войны планируют часть производства оставить. И приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места.
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