Британия ввела санкции против двух партнеров Абрамовича: заморозили активы на 10 миллиардов фунтов
Великобритания добавила в санкционный список двух деловых партнеров олигарха Романа Абрамовича - Евгения Тененбаума и Давида Давидовича: правительство заморозило их активы стоимостью до 10 млрд фунтов стерлингов.
Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.
"Сегодня правительство объявляет, что Великобритания наложила санкции на Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, давних деловых партнеров Романа Абрамовича.
Это заморозит их активы на сумму до 10 млрд фунтов стерлингов", - говорится в заявлении.
"Эти меры в сочетании с другими, объявленными на сегодняшний день, сократили ключевые источники дохода для военной машины Путина", – добавили в правительстве Соединенного Королевства.
Там добавили, что общее количество олигархов, членов семей и соратников, попавших под санкции, с февраля достигло 106 человек.
По словам главы МИД Великобритании Лиз Трасс, замораживание активов Тененбаума и Давыдовича на общую сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов "является самой большой акцией по замораживанию активов в истории Великобритании".
Также Давидовичу запретили въезд в Королевство.
"Эти санкции были согласованы с мерами, предпринятыми властями Джерси в начале этой недели, чтобы наложить официальный приказ о замораживании активов, связанных с самим Абрамовичем, стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов", - пояснили в правительстве.
"Евгений Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича.
Корпоративные документы показывают, что Тененбаум взял под контроль Ervington Investments Limited, инвестиционную компанию, связанную с Абрамовичем, 24 февраля сразу после незаконного вторжения РФ в Украину.
Тененбаум, являющийся директором футбольного клуба "Челси", подлежит замораживанию активов.
Давида Давидовича Forbes описал как "правую руку Абрамовича", он возглавил Ervington Investments в Тененбауме в марте 2022 года. Он подлежит замораживанию активов и запрету на поездки", - заявляет британское правительство.
"Санкции, введенные Великобританией и ее международными партнерами, имеют глубокие и губительные последствия для способности Путина вести войну. Анализ показывает, что Россия идет к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза, поскольку 275 миллиардов фунтов стерлингов - 60% заморожены", - резюмировали в ведомстве.
Сам Абрамович попал под британские санкции 10 марта.
\Экономическая правда
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