Ирландия выступает за нефтяное эмбарго для России

Ирландия поддерживает внесение нефтяного эмбарго в Россию в шестой пакет санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни во время брифинга в Киеве.

"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны носить также сдерживающий эффект в продолжении этой войны.

Мы верим, что нужно двигаться за пределы того, что согласовано на данный момент коллективно в ЕС, чтобы включить нефтяное эмбарго в шестой пакет санкций", - заявил ирландский дипломат.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис накануне заявил, что на переговорах по эмбарго на российскую нефть некоторые страны Евросоюза "категорически против".

Как сообщалось, Евросоюз может поставить перед собой более амбициозные цели по переходу на возобновляемые источники энергии в поисках альтернативы импорту нефти и газа из России.

Европейская правда