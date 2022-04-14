США в "ближайшую неделю-две" объявят о мерах против уклонения РФ от санкций

США готовят новые меры по борьбе с уклонением России от санкций - в течение "ближайшей недели-двух" объявят о мерах против компаний в РФ и других странах за обход санкций.

Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

"В течение ближайших дней наше внимание будет сосредоточено на уклонении (от санкций – ред.)", - сказал Салливан.

"Я думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим некоторые объявления, которые определят цели, пытающиеся способствовать этому уклонению как внутри России, так и за ее пределами", - добавил советник Байдена, не предоставив подробностей.

Он также сказал, что любое усилие РФ сорвать передачу оружия в пользу Украины может привести к эскалации противостояния с Западом.

"Соединенные Штаты не действуют на территории Украины, так что если россияне, очевидно, нанесут удар по территории НАТО, где собирается техника, это нарушит статью 5 и полностью изменит игру.

Статья 5 Устава НАТО говорит, что нападение на одного члена военного альянса является нападением на всех его членов. Он был использован только один раз, после нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, напоминает Reuters.

Экономическая правда