Малый и средний бизнес сократил треть наемных сотрудников – исследование

Владельцы малого и среднего бизнеса сократили треть сотрудников, еще треть – отправили в отпуск.

Об этом говорится в результатах исследования 4-й волны Advanter Group.

В целом владельцы микробизнеса сократили 42% своих наемных работников, малого бизнеса – 24%, среднего – 18%.

Из оставшихся работать 42% получают сокращенную зарплату.

21,6% предприятий полностью прекратили работу, еще 34,3% – почти полностью.

Вместе с тем, 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.

18,2% бизнесов провели релокацию, еще 3,4% – в процессе релокации. 12% предприятий полностью или частично перенесли деловую активность за пределы Украины.

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.

Как видит бизнес перспективы 2022 года? Микробизнес ожидает обороты в 2022 году в 71,8% по сравнению с 2021 годом (на 10 п.п. оптимистичнее, чем 2 недели назад)

Малый бизнес ожидает обороты в 2022 году в 61,7% по сравнению с 2021 годом (на 12 п.п. оптимистичнее, чем 2 недели назад). Средний бизнес ожидает обороты в 2022 году в 47,3% по сравнению с 2021 годом (на 18 п.п. оптимистичнее, чем 2 недели назад)

Самые лучшие ожидания в ИТ-секторе, торговле пищевыми продуктами, предприятий по здравоохранению, профессиональных услуг, машиностроения и оптовой торговли.

Экономическая правда