Forbes оценил стоимость подбитого крейсера "Москва" в 750 миллионов долларов

фото из открытых источников

Сбитый Украиной российский крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной.

Об этом пишет Forbes.

В ночь на 14 апреля две украинские ракеты "Нептун" поразили флагман Черноморского флота России с мощнейшим вооружением. Крейсер "перевернулся и начал тонуть", говорит офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив "Москву" с крейсером того же класса "Украина", который в 1995 году стоил 720 млн долларов.

В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

Весь экипаж, штатная численность которого составляет 500-760 человек, был эвакуирован, пишут российские медиа, ссылаясь на Министерство обороны России. Полная эвакуация будет означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет утоплен.

"Москва" участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области и, по украинским данным, именно этому крейсеру сказали: "Русский военный корабль, иди нах**".

До того как ВСУ попали в "Москву", самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – 86 млн долларов. В целом украинская армия уничтожила 160 самолетов на 3,8 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов.