Приватбанк завершил первый квартал с прибылью 3,7 миллиарда

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Государственный Приватбанк получил 3,7 миллиарда гривень прибыли за первый квартал 2022 года благодаря результатам довоенных месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что на финансовые результаты марта существенно повлияли отмена процентов по кредитам на картах (1,3 млрд грн недополученного дохода за месяц), отмена комиссий для торговых предприятий и за снятие наличных денег, а также комиссий за большинство видов платежей клиентов (1,1 млрд грн).

"В марте были сформированы первые резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: 0,8 млрд грн под кредитные риски и 0,6 млрд грн под потери наличности из-за разрушения помещений и банкоматов. В марте банк получил убыток на уровне 400 млн грн", – сообщили в пресс-службе.

Несмотря на работу в условиях войны, повышение расходов при снижении объемов операций и доходов, банк остается операционно прибыльным: чистый результат без влияния резервов под возможные убытки и переоценки влияния рыночных факторов в марте составил 1,7 млрд. грн. Для сравнения, соответствующий показатель за январь составил 4,1 млрд. грн.

Средства клиентов выросли с начала года на 22 млрд грн; прирост в марте составил 48 млрд грн, учитывая возврат части остатков, снятых в предвоенный период.

Чистый кредитный портфель после резервирования увеличился за первый квартал на 6 млрд грн. Банк является лидером правительственной программы поддержки агросектора, 88% кредитов в рамках которой предоставлено Приватбанком.

"Для поддержки государства и приближения победы банк инвестирует средства в военные ОВГЗ: доля банка составляет около 40% как на первичном, так и на вторичном рынке", – говорится в сообщении.

В марте банк перечислил авансовый взнос с дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год по данным предварительной отчетности, не прошедшей аудит), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.

На 14 апреля банк обеспечивает работу 74% отделений и 70% банкоматов.

Экономическая правда