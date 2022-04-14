Веб-сайт ЧАЭС снова работает

Веб-сайт Чернобыльской АЭС, который во время оккупации войсками РФ станции не работал, снова работает.

Об этом сообщает ГСП "Чернобыльская АЭС".

"Во время оккупации Чернобыльской АЭС войсками российской федерации не работал официальный веб-сайт станции. Единственным вещателем ЧАЭС в мир была наша Facebook-страница.

С сегодняшнего дня – 14 апреля 2022 года – веб-сайт возобновляет свою работу", - говорится в сообщении.

Ссылка: https://chnpp.gov.ua.

Напомним:

31 марта сообщалось, что российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.