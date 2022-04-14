Без комиссии и с бесплатными поездками: Uber возобновил работу в Киеве
Сервис такси Uber возобновляет работу в Киеве после получения одобрительного решения от городских властей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки - это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", - заявила региональный менеджер Uber Анабель Диаз.
В компании также обещают пожертвовать 10 тыс бесплатных поездок государственным служащим и работникам критической инфраструктуры в Киеве.
Кроме этого Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.
Также Uber продолжает инициировать различные социальные проекты в сотрудничестве с неправительственными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом для поддержки украинцев на местном и глобальном уровнях.
Так, Uber предлагает промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам из DonorUA - сейчас они доступны во всех городах, где работает платформа. Пользователи, зарегистрированные на сайте DonorUA, смогут воспользоваться одноразовым промокодом для заказа поездки в приложении Uber в обе стороны стоимостью до 150 грн.
Во Львове компания запустила сервис Uber Connect & Van со специальным промокодом для пожертвования товаров для внутриперемещенных лиц. Инициатива реализуется в сотрудничестве с НПО "Волонтерская сотня Львов".
В Украине и Польше Uber запустил специальную услугу Uber Aid, позволяющую украинцам ездить к границам бесплатно.
Экономическая правда
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