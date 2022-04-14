Все разделы
Укр / Рус

Без комиссии и с бесплатными поездками: Uber возобновил работу в Киеве

Четверг, 14 апреля 2022, 14:20 - Алексей Павлыш

Сервис такси Uber возобновляет работу в Киеве после получения одобрительного решения от городских властей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки - это значит, что полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", - заявила региональный менеджер Uber Анабель Диаз.

В компании также обещают пожертвовать 10 тыс бесплатных поездок государственным служащим и работникам критической инфраструктуры в Киеве.

Кроме этого Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Также Uber продолжает инициировать различные социальные проекты в сотрудничестве с неправительственными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом для поддержки украинцев на местном и глобальном уровнях.

Так, Uber предлагает промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам из DonorUA - сейчас они доступны во всех городах, где работает платформа. Пользователи, зарегистрированные на сайте DonorUA, смогут воспользоваться одноразовым промокодом для заказа поездки в приложении Uber в обе стороны стоимостью до 150 грн.

Во Львове компания запустила сервис Uber Connect & Van со специальным промокодом для пожертвования товаров для внутриперемещенных лиц. Инициатива реализуется в сотрудничестве с НПО "Волонтерская сотня Львов".

В Украине и Польше Uber запустил специальную услугу Uber Aid, позволяющую украинцам ездить к границам бесплатно.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Uber Киев
Материалы по теме
Пользователи Uber жертвуют на поддержку Украины 24 марта 2022, 12:17
Uber перестал работать в Украине 24 февраля 2022, 14:15
Uber, Uklon, Bolt: как отличаются сервисы по ценам, скорости и комфорту 3 декабря 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте