На фоне ухода иностранных компаний в РФ скупают белорусскую и российскую бытовую технику

На фоне ухода иностранных компаний россияне массово скупают бытовую технику российского и белорусского производства – в марте продажи выросли на 50-70%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на российских ритейлеров.

По словам представителя "М.Видео-Эльдорадо", российские и белорусские бренды - "Витязь", "Атлант", Pozis, Flama, "Дарина", Gefest и "Бирюса" - показывали "высшую динамику, чем в среднем по рынку, счет широкого представления ассортимента и доступных цен.

Коммерческий директор "Холодильник.ру" Алексей Погудалов рассказал, что с конца февраля и до конца марта спрос на всю электронику вырос в несколько раз, и лидером продаж была импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов.

При этом техника российского и белорусского производства показала рост вдвое, а по некоторым категориям – в 2,5 раза к прошлому году.

Из-за санкций, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину, страны Запада запретили экспорт в Россию ряда товаров, строительных материалов, различного технического оборудования и деталей, что спровоцировало рост цен и перебои на производствах в РФ.

Экономическая правда