Российско-британская Petropavlovsk может продать свои "дочки" и оставить инвесторов с ничем

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Из-за санкций одна из крупнейших золотодобывающих компаний в РФ, Petropavlovsk, планирует продажу своих дочерних компаний, в результате чего инвесторы могут остаться без каких-либо выплат.

Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Зарестрованная в Лондоне оперирующая в России Petropavlovsk отмечает 200 млн долл. непогашенного займа перед подсанкционным Газпромбанком и около 86,7 млн долл. в возобновляемых кредитных линиях. Выплаты по линиям наступили в конце марта на сумму около 10 млн долларов.

Условием этих займов является то, что Газпромбанк покупает 100% добычи золота группы компаний. Но британские ограничения запрещают дальше продавать золото для подсанкционного банка, поэтому Petropavlovsk ищет других покупателей для него.

"Группа имеет ограниченные денежные резервы за пределами России. В России действуют юридические ограничения, ограничивающие возможность Группы обналичивать из России", – пишет компания. "При нынешних обстоятельствах Совет считает, что рефинансировать выпущенные евробонды будет очень сложно".

Следовательно, компания наняла для помощи в изучении возможных дальнейших шагов компанию AlixPartners UK LLP. Эти варианты могут включать в себя продажу всей доли компании в ее действующих дочерних компаниях как можно скорее.

"Пока не понятно, какая прибыль, если таковая будет, может быть обеспечена акционерам или владельцам облигаций в результате этого процесса", - сообщила компания.

Напоминаем:

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг золотодобывающей компании Petropavlovsk до "выборочного дефолта" и отозвало его.