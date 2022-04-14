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Мировой энергетический совет отменил конгресс в Санкт-Петербурге

Четверг, 14 апреля 2022, 13:38 - Cергей Мельник

25-й Мировой энергетический конгресс, который должен был состояться в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года, официально отменён.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы можем подтвердить, что конгресс в Петербурге отменён. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится", – отметили в организации.

Ранее представитель площадки форума подтвердил, что в календаре мероприятий на 24–27 октября, даты проведения конгресса, действительно проведение мероприятия не значится. Официальный сайт форума в Петербурге также более недоступен.

В 2022 году проведение конгресса было приурочено к столетнему юбилею Мирового энергетического совета.

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энергетика Россия
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