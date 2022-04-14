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Компании Коломойского хотят изъять замороженные в США российские активы

Четверг, 14 апреля 2022, 13:07 - Cергей Мельник
 
фото дмитрия ларина

Более десятка украинских компаний, в прошлом связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, подали ходатайство о подтверждении арбитражного решения на 35 миллионов долларов, вынесенного против Российской Федерации в пользу этих компаний.

Об этом пишет РБК.

Речь идет о компанийях"Стабил", "Рубенор", "Кировоград-Нафта", "Крым-Петрол" и других.

Разбирательство структур Коломойского против России в международном арбитраже – одно из ряда схожих дел, в которых украинские истцы заявляют свои претензии по поводу потери их активов в Крыму и Севастополе в результате аннексии Автономной республики к России в 2014 году.

В 2019 году третейский суд, базировавшийся в Швейцарии, постановил, что Россия экспроприировала инвестиции истцов на Крымском полуострове без компенсации, чем нарушила ст. 5 соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций. 

Арбитраж присудил истцам компенсацию в размере 34,6 млн долларов (не считая штрафных процентов, которые начисляются с 2014 года до полного удовлетворения финансовых требований) за национализацию местными властями их имущества в Крыму, включая 31 автозаправочную станцию, автопарк и недвижимость. 

Россия оспаривала вердикт арбитража в Верховном суде Швейцарии, но безуспешно. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

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