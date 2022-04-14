Мировые банки могут заработать сотни миллионов долларов на выходе российских компаний с бирж

Международные банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan могут заработать на делистинге российских компаний из западных бирж сотни миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Непредвиденный доход появляется благодаря тому, что банки, выпустившие депозитарные расписки, возьмут комиссию из инвесторов. Сколько могут составлять доходы банков – неизвестно, но Reuters на основе данных о сборах, предоставляемых источниками, оценивает их в сотни миллионов долларов.

По словам двух источников агентства, банки обычно взимают комиссию 5 центов за каждую расписку, которую делят с компанией.

Банки возьмут эту комиссию, даже несмотря на то, что были вынуждены отменить депозитарные программы, заявили три собеседника агентства.

Reuters приводит расчет: инвесторам "Роснефти", у которой торгуется 150 млн депозитарных расписок, делистинг будет стоить $7,5 млн.

Получению непредвиденного дохода банками может помешать возмущение инвесторов, которые, скорее всего, не оценят такой подход, отмечает агентство.

Если Россия обяжет компании уйти с западных бирж, никаких комиссий не должно быть, поскольку инвесторы не имеют права выбора в этом вопросе, сказал один из управляющих активами. В свою очередь два других источника отметили, что банкам нужно покрывать свои расходы.

На рынках США и ЕС торгуется более 30 депозитарных расписок российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", "Лукойл". Их выпускали BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan. Банки отказались комментировать информацию Reuters.

Ранее в апреле Госдума РФ приняла законопроект, запрещающий размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на западных площадках и обязывающий провести делистинг уже существующих.

Российские компании, депозитарные расписки которых торгуются на западных финансовых рынках, должны будут вернуться на фондовый рынок России, если правительство не примет иного решения, заявлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Делистинг – исключение ценных бумаг определенного эмитента из котировочного списка фондовой биржи.

Экономическая правда