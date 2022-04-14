Глава Минфина о соцвыплатах: Никаких оснований полагать, что будут задержки, нет

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что выплаты пенсий и зарплат бюджетникам – это защищенные расходы, они будут осуществлены в срок и в полном объеме.

Об этом он сказал в эфире канала "Рада".

Журналисты напомнили слова премьера Дениса Шмыгаля, что поступления в госбюджет в апреле будут на половину того, что было запланировано. У Марченко спросили, к каким последствиям следует готовиться: возможно, к задержке зарплат бюджетникам или выплатам пенсий.

"Я бы не сказал, что должны быть такие последствия, потому что в принципе мы готовы максимально производить все расходы, в первую очередь выплату пенсий, зарплат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены в срок и в полном объеме.

Поэтому никаких оснований полагать, что будут задержки, нет", - ответил Марченко.

"Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников, за счет военных облигаций – я всех призываю их покупать. И за счет международной помощи, международных кредитов и грантов.

Поэтому я не вижу оснований, чтобы мы не производили такие свои расходы в полном объеме", - добавил министр.

Экономическая правда