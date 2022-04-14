Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России – медиа

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica – американская компания Monotype – закрыла доступ к их каталогу на сайте для российских пользователей.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в российской IT компании.

Собеседник отметил, что библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, но сообщений об этом компания не получала.

Сам сайт Monotype в России доступен, но при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается.

"В Monotype не ответили на запрос об изменении правил работы с российкими пользователями. Популярные шрифты Monotype доступны российским пользователям, к примеру, в пакете Microsoft Office.

В начале марта Microsoft объявила об остановке продаж в России, а представитель компании отказался от комментариев о сотрудничестве с Monotype на российском рынке", – говорится в статье.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников ожидает, что работа шрифтов Monotype в "коробочных" решениях Microsoft сохранится: "Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты".

Он отметил, что пакеты Microsoft Office доступны для покупки в России, "но это именно те "коробки", которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки". "Новых партий, по моей информации, не было", – предупредил Половников.

Креативный директор BBDO Branding Александр Загорский напомнил, что любая компания, использующая шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести лицензию у его правообладателя.

По словам Загорского, ограничения на шрифты Monotype вводились и раньше, так, в конце 2016 года компания отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux – НПО "РусБИТех". Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев добавил, что шрифты используют любые компании, так или иначе работающие с текстами.

"На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает многие другие платформы. С российских, например, "Паратайп", - считает Андреев.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин предположил, что ограничение доступа к шрифтам "в ближайшем будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным".

Экономическая правда