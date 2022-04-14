В РФ контейнерный рынок ожидает потери до 60% парка

В РФ участники контейнерного рынка ожидают серьезного дефицита контейнеров после того, как ушедшие из России международные линии закончат эвакуацию своего парка.

Об этом пишет "Коммерсант" по итогам конференции TransRussia 2022 года.

Так, российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66% контейнерного парка.

"Контейнеры, которые использовались и для перевозок в России, забирают большие международные линии, уходя из страны. Собственным производством потери заместить невозможно – в России выпускается 10 000 контейнеров в год, для покупки в Китае требуется до $1,4 млрд.

По оценкам участников рынка, необходимо заместить от 200 000 до 300 000 контейнеров, тогда как в России можно выпустить не более 10 000 в год", - говорится в статье.

Президент "Евросеб СПб – транспортные системы" Дмитрий Никитин сообщил на конференции, что рабочий парк составляет 750 – 800 тыс TEU (контейнеры в двадцатифутовом эквиваленте), из них российских – 200 – 250 тыс.

По его словам, мощность РФ по выпуску контейнеров – 10 тыс, а "фитинги в стране не производятся". Гендиректор УК "Дело" Дмитрий Паньков подтвердил, что на ушедшие линии приходится примерно треть, то есть 250 - 300 тыс контейнеров, "которые сейчас достаточно сложно заместить".

По словам президента "Трансконтейнера" ​​Александра Исурина, заместить около 300 тыс контейнеров, "наверное, не получится". Исурин назвал два пути нейтрализации дефицита: начавшееся общее падение объемов перевозок и приход "по крайней мере на Дальний Восток, других компаний, так или иначе имеющих контейнерное оборудование".

"Это небольшие китайские компании и другие региональные контейнерные линии, которые не заходили на Дальний Восток и рассматривают возможность входа", – отметил президент "Трансконтейнера".

Экономическая правда