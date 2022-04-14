ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за войны в Украине

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Франция, Европа и ООН ищут способы во избежание продовольственного кризиса из-за войны в Украине.

Об этом говорится в коммюнике по результатам встречи министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бизли, передает Укринформ.

Отмечается, что встреча была посвящена "рассмотрению драматических последствий войны в Украине относительно продовольственной безопасности, особенно для развивающихся и наиболее уязвимых стран мира".

Министры, еврокомиссар и исполнительный директор PAM выразили глубокую обеспокоенность ухудшением продовольственной безопасности в мире. Они приветствовали решение, принятое 8 апреля Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) о последствиях войны в Украине для мировой продовольственной безопасности, и призывают международное сообщество приложить все усилия для поддержки наиболее пострадавших стран, несущих непропорционально большое бремя этого кризиса.

Авторы коммюнике выразили решимость разработать общий и оперативный ответ на этот кризис со всеми желающими партнерами. Примером этого может стать структура Миссии по поддержке продовольствия и сельского хозяйства (FARM). Организованная вокруг трех "столпов" (торговля, солидарность и производство), эта инициатива, представленная Европейским Советом, будет способствовать свободному перемещению товаров и сельскохозяйственным биржам и поддержит PAM в ее усилиях, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам доступ к продуктам питания по разумным ценам и поставкам на равноправной основе.

Это будет способствовать устойчивому местному и региональному производству продуктов питания с целью сохранения продовольственной безопасности этих стран в долгосрочной перспективе. В то же время акцентируется на необходимости больших усилий и ресурсов, чтобы удовлетворить краткосрочные гуманитарные потребности наиболее уязвимых групп населения мира.

Министры, европейский комиссар и исполнительный директор PAM продолжат углубленные консультации по мониторингу продовольственной безопасности в мире и реализации инициативы FARM в тесном сотрудничестве со всеми партнерами и компетентными международными организациями.

Напоминаем:

По данным Human Rights Watch, российское вторжение в Украину усугубило продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В частности, Ливан получает 80% пшеницы из Украины; Египет закупает пшеницу, а также большие объемы растительного масла; Ливия импортирует более 40% пшеницы из Украины; Йемен – не менее 27%. Кроме того, власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой, закупленной через Турцию, но последняя также импортирует 90% пшеницы из Украины.