Укрзализныця получила Starlink

Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Так, УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

Напомним:

28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.