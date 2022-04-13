Укрзализныця получила Starlink
Среда, 13 апреля 2022, 22:37 -
Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Так, УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.
Напомним:
28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.
Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"