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Укрзализныця получила Starlink

Среда, 13 апреля 2022, 22:37 - Илья Колдомасов

Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Так, УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.

Напомним

28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.

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Укрзализныця
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