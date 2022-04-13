Украина получит кредит от Канады

Украина подписала кредитное соглашение с Правительством Канады о предоставлении Украине 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях.

Об этом говорится в соцсетях ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что это своевременный вклад в поддержку финансовой устойчивости.

Денежные средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства. Срок погашения кредита – 10 лет.