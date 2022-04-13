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Производитель Durex и Strepsils окончательно уходит из России.

Среда, 13 апреля 2022, 19:32 - Дана Гордийчук

Британская транснациональная компания Reckitt, владеющая такими брендами как Durex, Nurofen и Strepsils передаст свой бизнес в РФ третьему лицу и покинет рынок агрессора.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что процесс передачи права собственности на свой российский бизнес уже начат. Оно может перейти к третьей стороне или местным сотрудникам. В то же время, компания обязалась выплачивать персоналу ежемесячную зарплату до конца 2022 года.

Такой шаг опирается на наше предыдущее решение о замораживании капитальных инвестиций, рекламы и рекламных акций в России. Мы будем информировать о прогрессе, как только у нас появится дополнительная информация", – сообщила компания.

Reckitt владеет такими брендами как Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish и Veet.

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