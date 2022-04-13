Архитектор штаб-квартиры Apple готов участвовать в восстановлении Харькова
Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер дал согласие участвовать в восстановлении Харькова после войны.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
"Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры", – говорится в сообщении.
Работам Фостера свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность.
Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции. Начиная с 2009 года и до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" - "Apple Park" в Калифорнии.
Экономическая правда
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