Архитектор штаб-квартиры Apple готов участвовать в восстановлении Харькова

Норман Фостер Martin Godwin/Getty Images

Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер дал согласие участвовать в восстановлении Харькова после войны.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры", – говорится в сообщении.

Работам Фостера свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность.

Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции. Начиная с 2009 года и до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" - "Apple Park" в Калифорнии.

Экономическая правда