Количество вакансий в Киеве сократилось в 30 раз

На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в результатах исследования кадрового портала grc.ua.

"Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет. Это видно и по тому, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают столичные предложения – в апреле их всего 37%, причем с начала войны доля вакансий по Киеву уменьшается", – говорится в сообщении.

Столица осталась лидером по числу предложений. Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.

На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.

Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).

Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).

"Если долгие годы в столице были самые высокие зарплаты, то они заметно упали. В Киеве средняя зарплата среди вакансий в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.

Экономическая правда