Европейские парфюмеры сталкиваются с кризисом поставок из-за войны в Украине

Европейские производители парфюмерии и косметики сталкиваются с нехваткой бумаги, стекла и некоторых ключевых масел и спиртов, поскольку вторжение РФ в Украину добавляет еще больше сбоев в цепях поставок косметических средств.

Об этом пишет Reuters.

"Как и пищевая промышленность, мировой косметический сектор стоимостью 500 миллиардов долларов борется с последствиями войны, потому что производители используют спирт, полученный из зерновой и органической свеклы, для производства духов, а подсолнечное масло для производства косметики – все ключевые культуры из Украины.

В то же время энергетический кризис, вызванный войной, поднял цены на стекло и бумагу, а блокировка в Китае через COVID-19 помешала компаниям получать компоненты для упаковок", - пишет агентство.

"Мы находимся в режиме кризисного управления, когда речь идет об этих предметах поставки", – сказал в интервью Reuters генеральный секретарь французской косметической ассоциации FEBEA Эммануэль Гишар.

По подсчетам консалтинговой компании Bain&Company, более высокие цены на упаковку, энергию и сырье повысили издержки производства в косметической промышленности в среднем на 25-30%, создавая вызов для массовых производителей косметики, хотя спрос на средства личной гигиены остается высоким.

Итальянский производитель духов ICR ожидает, что в этом году продажи превысят уровень до COVID-19, в то же время производитель духов Bulgari и Salvatore Ferragamo борется с 30% ростом стоимости алкоголя, а стоимость стекла и бумаги выросла на 10%.

"Это катастрофа, вы просто не можете найти стекло", - сказала Альба Кьяра Де Витис, основательница флорентийской Alchemia Essenze, чьи ароматы продаются по цене до 180 евро за флакон.

Увеличение вдвое стоимости бумаги, которую итальянская Isem Group использует для изготовления роскошных коробок для клиентов, в том числе Dolce&Gabbana, Ferragamo и Givenchy, заставило компанию повысить цену на продукцию.

Экономическая правда