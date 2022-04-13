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Из футбольного симулятора FIFA 22 удалили российские клубы и сборную России

Среда, 13 апреля 2022, 17:12 - Алексей Павлыш

Студия разработки спортивных видеоигр EA Sports выпустила очередное обновление футбольного симулятора FIFA 22 – из игры удалили все российские клубы и сборную России, а также стадион московского "Спартака" "Открытие Банк Арена".

Об этом говорится в заявлении EA Sports.

"EA SPORTS солидарна с украинским народом и, как и многие голоса во всем мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно действиям наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд", – заявили в компании.

Если у пользователя любимой командой была выбрана сборная РФ или любой российский клуб, он будет автоматически изменен на французский "Пари Сен-Жермен".

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