Международное энергетическое агентство прогнозирует падение добычи нефти в РФ из-за санкций

Международное энергетическое агентство (MEA) прогнозирует, что падение добычи нефти в РФ из-за санкций в апреле составит 1,5 млн баррелей в сутки, в мае – 3 млн баррелей.

Об этом говорится в отчете MEA.

"Ожидается, что потери возрастут в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки за месяц, поскольку российские НПЗ продолжают сокращение производства, все больше покупателей отказываются от российской нефти, а хранилища в стране заполняются", - говорится в отчете.

А начиная с мая, производство нефти в России может снизиться на 3 млн баррелей в сутки из-за международных санкций и по мере вступления в силу эмбарго, ориентированного на покупателей российской нефти.

"В то время как некоторые покупатели, особенно в Азии, увеличили закупку российской нефти с резкими скидками, количество традиционных покупателей сокращается", – добавили в MEA.

Но признаков увеличения ее поставок в Китай нет - НПЗ страны сократили объемы производства из-за вспышки случаев заболевания коронавирусом, введеные ограничения и спад спроса.

МЭА также на 260 тыс баррелей в сутки снизило прогноз по спросу на нефть в 2022 году. По новой оценке, мировой рост спроса на нефть составит 1,9 млн баррелей в сутки (в прошлом году речь шла о 2,1 млн) и достигнет объема 99,4 млн баррелей в сутки.

"Новые строгие меры изоляции на фоне роста количества случаев COVID-19 в Китае привели к пересмотру в сторону снижения наших ожиданий мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года и на год в целом. К снижению прибавился более слабый, чем ожидалось, спрос в странах ОЭСР в начале года", – говорится в документе.

Экономическая правда