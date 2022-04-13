Британия запрещает импорт чугуна и стали из РФ и экспорт квантовых технологий

Великобритания с 14 апреля запрещает импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.

Эти новые меры нацелены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям России", - отметили в правительстве.

"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина", - добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним:

Британия внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука.

Экономическая правда