Инфляция в России может составить 20% – глава Счетной палаты

Инфляция в Российской Федерации по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ожидается, что новые прогнозы центробанк России и минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а в 2024 году замедлится до 4,8%.

Ранее Росстат опубликовал итоги наблюдений за потребительскими ценами в России за март 2022 года. Всего за один месяц цены в России выросли на 7,61%.

Продовольствие в целом в марте подорожало на 6,73 %, с начала года — на 9,95 %. Плодоовощная продукция — на 14,2 % за месяц, на 28,6 % с начала года.

По словам Кудрина, если санкции сохранятся на нынешнем уровне, перестройка российской экономики потребует около 2 лет.

Он добавил, что расчеты в российских рублях возможны только с заинтересованными странами, рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты.