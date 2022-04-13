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В России более 150 тысяч железнодорожных вагонов в простое из-за санкций

Среда, 13 апреля 2022, 14:14

В РФ в простое находятся более 150 тыс пустых железнодорожных вагонов из-за изменения направлений грузопотоков в результате санкций против России.

Об этом говорится в официальном ответе, подготовленном Минэкономики РФ совместно с Минтрансом, Минфином и ФТС России по запросу главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова, пишет "Коммерсант".

"Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура рынков создают скопления невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети ОАО РЖД более 150 тыс пустых вагонов простаивает без грузовых операций.

Это негативно влияет на эксплуатационную обстановку, усложняет продвижение загруженных вагонов", - говорится в документе.

"В Минтрансе РФ считают, что для обеспечения максимальной стабильности грузовых перевозок было бы целесообразно, чтобы операторы подвижного состава провели оценку парка вагонов, который будет фактически привлечен к перевозкам грузов, а также определить количество вагонов для отстоя на основании проведенного анализа.

В заявлении добавляется, что к сети железных дорог примыкает более 440 промышленных предприятий и предприятий промышленного железнодорожного транспорта, имеющих пути для отстоя вагонов вместимостью более 63 тыс. вагонов", - пишет издание.

Экономическая правда

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Россия железная дорога
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