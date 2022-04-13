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"Нова пошта" начала сотрудничество с ООН

Среда, 13 апреля 2022, 12:50 - Экономическая правда

Компания "Нова пошта" начала официально содействовать Организации объединенных наций в реализации программы поддержки украинцев в двух направлениях.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Речь идет о перевозке гуманитарной помощи из стран Европы и предоставлении помещений для размещения гуманитарных штабов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Нова пошта" присоединилась к Всемирной продовольственной программе ООН. В рамках сотрудничества компания получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь – в горячие точки Украины", – говорится в сообщении.

По состоянию на начало апреля (за одну неделю сотрудничества) "Нова пошта" подготовила и доставила около 25 тыс. продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Также компания перевезла временным переселенцам более 420 тонн бытовых товаров от УВБК ООН.

До конца месяца "Нова пошта" доставит еще около 300 тыс. наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области.

В ближайших планах компании – начать сотрудничество с другими международными организациями по оказанию украинцам всесторонней помощи.

Экономическая правда

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