"Нова пошта" начала сотрудничество с ООН

Компания "Нова пошта" начала официально содействовать Организации объединенных наций в реализации программы поддержки украинцев в двух направлениях.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Речь идет о перевозке гуманитарной помощи из стран Европы и предоставлении помещений для размещения гуманитарных штабов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Нова пошта" присоединилась к Всемирной продовольственной программе ООН. В рамках сотрудничества компания получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь – в горячие точки Украины", – говорится в сообщении.

По состоянию на начало апреля (за одну неделю сотрудничества) "Нова пошта" подготовила и доставила около 25 тыс. продуктовых наборов в Черниговскую, Днепропетровскую и Донецкую области.

Также компания перевезла временным переселенцам более 420 тонн бытовых товаров от УВБК ООН.

До конца месяца "Нова пошта" доставит еще около 300 тыс. наборов в Харьковскую и Днепропетровскую области.

В ближайших планах компании – начать сотрудничество с другими международными организациями по оказанию украинцам всесторонней помощи.

Экономическая правда