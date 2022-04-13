Спрос на квартиры в новостройках восстанавливается – ЛУН

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Рынок недвижимости в Украине делает первые шаги к восстановлению. В Одессе, Львове, Ужгороде, Хмельницком, Виннице и других городах люди начинают вкладывать деньги в новостройки.

Об этом сообщает портал по поиску недвижимости ЛУН.

В некоторых городах Украины люди снова начали инвестировать в строительство. Так, в квартиры в новостройках вложили средства в Одессе (6 квартир), во Львове (4), в Хмельницком (4), в Ужгороде (2), в Виннице (2).

"По состоянию на начало апреля по сравнению с концом января на Закарпатье количество посещений сайта восстановилось на 96%, то есть достигает почти довоенного объема. Полтавщина возобновила посещаемость на 25% довоенного", – говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда