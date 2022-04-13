Армии нужна помощь: на спецсчете НБУ заканчиваются средства

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На специальном счете Нацбанка для нужд армии на 13 апреля осталось всего 3 млн грн, почти 15 млрд грн уже направили на оборону.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк перечислил на нужды военных свыше 14,96 млрд грн, больше всего – для Министерства обороны (11,3 млрд грн). Также 1,7 млрд грн получила Национальная полиция, 980 млн грн – Государственная пограничная служба, 950 млн грн – Национальная гвардия.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 15 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества – из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и других стран мира.

Относительно счета для гуманитарных нужд, который открыл НБУ для Министерства социальной политики, на нем осталось более 351 млн грн. Из них более половины поступило из-за границы в иностранной валюте.

Министерство социальной политики Украины, являющееся распорядителем этих средств, уже перечислило из него почти 112 млн. грн. с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.