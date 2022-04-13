IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в России

IT-компания Grid Dynamics, которая входит в топ-15 крупнейших IT-компаний Украины, закрывает офисы в РФ и окончательно прекратит операционную деятельность в течение следующих недель.

Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на заявление компании.

По словам компании, план выхода начали разрабатываться сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.

"У Grid Dynamics были представительства в Саратове и Санкт-Петербурге. Российским сотрудникам предложили релокацию. Большинство из них уже переехали", - говорится в сообщении.

Как добавляет AIN.UA, компания имеет разрабатывающие центры в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и других городах. Украинцам также была предложена релокация.

"Наш выход с рынка России является насущным и необходимым. Grid Dynamics выражает свою непреклонную преданность и поддержку Украине, нашим специалистам и будущему человечества", - заявил СЕО Grid Dynamics Леонард Лившиц.

Компания также заявила об открытии новых офисов в г. Цуг (Швейцария) и Ереване (Армения).

"Новый офис Grid Dynamics в Ереване и уже насчитывает более ста инженеров. Ожидается, что в 2022 году мощность армянского представительства вырастет в несколько раз", - пишет издание.

Grid Dynamics – один из мировых лидеров проектирования и внедрения программ цифровой трансформации для крупнейших компаний из финансового, технологического и ритейл-секторов, входящих в список Fortune 1000.

"Представительства расположены в США, Центральной и Восточной Европе. Среди клиентов – Google, Apple, Microsoft, Tesla, PayPal и другие технологические гиганты. Акции компании торгуются на NASDAQ", – пишет AIN.UA.

Экономическая правда