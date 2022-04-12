Monobank получил в первом квартале года 100 миллионов убытков

Проект Универсал Банк monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Сегодня отправили в НБУ отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом всех корректирующих проводок, в частности, по формированию резервов", - рассказал он.

Хотя январь был для банка очень прибыльным, а февраль удалось завершить с небольшим плюсом, в марте monobank получил 548,2 млн грн убытка. Также, отметил Гороховский, в марте было сформировано около 1 млрд грн резервов по кредитному портфелю.

"Суммарный результат квартала - убыток 109,6 млн грн, в том числе - 548,2 млн грн убытки марта", - пояснил он.

Гороховский подчеркнул, что банк будет держаться до последнего и сейчас продолжает работать над очередным обновлением приложения.