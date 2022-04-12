Monobank получил в первом квартале года 100 миллионов убытков
Проект Универсал Банк monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
"Сегодня отправили в НБУ отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом всех корректирующих проводок, в частности, по формированию резервов", - рассказал он.
Хотя январь был для банка очень прибыльным, а февраль удалось завершить с небольшим плюсом, в марте monobank получил 548,2 млн грн убытка. Также, отметил Гороховский, в марте было сформировано около 1 млрд грн резервов по кредитному портфелю.
"Суммарный результат квартала - убыток 109,6 млн грн, в том числе - 548,2 млн грн убытки марта", - пояснил он.
Гороховский подчеркнул, что банк будет держаться до последнего и сейчас продолжает работать над очередным обновлением приложения.
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