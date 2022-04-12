Все разделы
Укр / Рус

Monobank получил в первом квартале года 100 миллионов убытков

Вторник, 12 апреля 2022, 22:27 - Дана Гордийчук

Проект Универсал Банк monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Сегодня отправили в НБУ отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом всех корректирующих проводок, в частности, по формированию резервов", - рассказал он.

Хотя январь был для банка очень прибыльным, а февраль удалось завершить с небольшим плюсом, в марте monobank получил 548,2 млн грн убытка. Также, отметил Гороховский, в марте было сформировано около 1 млрд грн резервов по кредитному портфелю.

"Суммарный результат квартала - убыток 109,6 млн грн, в том числе - 548,2 млн грн убытки марта", - пояснил он.

Гороховский подчеркнул, что банк будет держаться до последнего и сейчас продолжает работать над очередным обновлением приложения.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки
Материалы по теме
Французский финансовый конгломерат Societe Generale уйдет с российского рынка 11 апреля 2022, 10:34
Крупнейший банк Италии прекратил финансирование российских и белорусских контрагентов 8 апреля 2022, 13:53
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%: говорят, что риски перестали нарастать 8 апреля 2022, 12:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте