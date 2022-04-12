На энергорынке ежемесячный дефицит в 250 миллионов евро
Падение уровня платежей в условиях начавшейся россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации: дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, а также за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу.
"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", - добавил Галущенко.
Вторым вариантом решения проблемы может быть разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов. "Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", - резюмировал он.
Напоминаем:
С начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.
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