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На энергорынке ежемесячный дефицит в 250 миллионов евро

Вторник, 12 апреля 2022, 21:05 - Илья Колдомасов

Падение уровня платежей в условиях начавшейся россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации: дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, а также за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", - добавил Галущенко.

Вторым вариантом решения проблемы может быть разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов. "Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", - резюмировал он.

Напоминаем:

С начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.

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энергетика
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