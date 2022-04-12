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Беларусь запретила вывозить из страны более килограмма муки, сахара и круп

Вторник, 12 апреля 2022, 20:34 - Дана Гордийчук

Правительство Беларуси запретило вывозить из страны муку, крупы, сахар и другие продукты в объеме более одного килограмма.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Так, запрещается вывозить более одного килограмма гречневой и пшеничной муки, гречки, риса, манки, овсянки, пшена, сахара, соли и макарон. Ограничение в один литр действует на вывоз растительного масла, консервов можно вывезти до 3-х банок.

При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.

В Беларуси говорят, что таким образом хотят оградить внутренний рынок от повышенного спроса на бакалейные товары в приграничных районах. Как пишет беларуское правительство, физлица покупают там продукты коммерческими партиями для вывоза за пределы страны.

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Беларусь
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