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"Сильпо" частично возобновила работу двух складов под Киевом

Вторник, 12 апреля 2022, 19:36 - Экономическая правда

Сеть супермаркетов "Сильпо" частично запускает работу двух складов под Киевом, а также 18 магазинов в Киеве и области, Сумах, Чернигове, Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

"Как только мы налаживаем процесс поставки продуктов, мы сразу открываем временно закрытые супермаркеты. В последние два дня мы частично запустили два склада под Киевом, так что поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров восстановлена уже в 20 городах", – говорится в сообщении.

Так, в ближайшее время в Киеве будет работать 80 супермаркетов "Сильпо", в Киевской области – 18, в Харькове – 9, в Сумах – 3, в Чернигове – 2.

В сеть "Сильпо" входят 325 супермаркетов в 60 городах Украины. Сеть входит в группу Fozzy Group.

Актуальный перечень работающих магазинов и график их работы можно узнать по ссылке.

Экономическая правда

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