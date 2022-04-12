Цены на нефть подскочили на 6%

Нефтяные котировки активно растут 12 апреля, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 5,62 доллара (5,71%) – до 104,1 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась на 5,46 доллара (5,79%) - до 99,75 доллара за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 4%

Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и за санкциями в отношении РФ. Определенную поддержку котировкам оказывают сообщения о смягчении коронавирусных ограничений в Шанхае – крупном промышленном городе Китая, на который приходится до 4% потребления нефти в стране.

ОПЕК снизила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2022 году почти на 0,5 млн баррелей в сутки – до 3,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь прогнозируется, что по итогам 2022 года мировой спрос составит в среднем 100,5 млн б/с.