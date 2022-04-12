Золото дорожает на фоне рекордной инфляции в США

Цены на золото поднимаются 12 апреля после публикации данных о мартовской инфляции в США, демонстрируя рост четвертую сессию кряду.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Июньские фьючерсы на золото подорожали на 1,41% в ходе торгов на бирже Comex, до 1975,7 доллара за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки увеличились на 2,5%.

"Золото по-прежнему получает выгоду от факторов, связанных с высокой инфляцией. Даже процентные ставки и укрепление доллара не могут помешать росту цен на драгметалл", – заявил глава Libertas Wealth Management Group Адам Коос в интервью MarketWatch.

По его мнению, инфляция начнет замедляться только после того, как Китай откажется от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и примирится с тем фактом, что инфекция никуда не денется. Тогда можно будет рассчитывать на постепенное разрешение проблем с поставками, которые являются одним из основных факторов инфляции.

Майские фьючерсы на серебро подорожали на 2,57% - до 25,63 доллара за унцию.

Как сообщалось, потребительские цены в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года.