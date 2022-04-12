Зеленский подписал закон о 100% гарантии депозитов на время войны

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий полную гарантию возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца спустя.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Через три месяца после завершения военного положения гарантированная государством сумма будут ограничиваться 600 тысячами гривен, что означает ее повышение в три раза с нынешних 200 тыс. грн.

Кроме того, законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов, а также предусматривается, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня его вступления в силу.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине", – отметил Гетманцев

Экономическая правда