"Нова пошта" возобновила работу 50% отделений

Компания "Нова пошта" возобновила работу половины точек приема/выдачи отправок.

Об этом говорится в сообщении компании.

В последние дни заработали еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Лидером по количеству работающих отделений остаются Киевская (407 отделений) и Ивано-Франковская области (402 отделения).

Полностью сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

Всего в компании уже открыто 11,5 тысяч точек сервиса: работают 4,1 тыс. отделений, 7,6 тыс. уличных почтоматов, а также курьерская доставка и забор в 6,1 тыс. населенных пунктах.

В открытых отделениях можно отправить/получить посылки по Украине и за границу. До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг – за 120 грн.

В "Новой поште" также доступны все финансовые услуги: финансовые переводы RIA и Western Union, снятие наличных денег, пополнение мобильного номера и т.д.

Дополнительно можно без комиссии отправить средства на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям "Фонд Сергея Притулы" и "Вернись живым".

Экономическая правда