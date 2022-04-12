ЕС заинтересован в увеличении поставок газа из Нигерии

Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа из Нигерии в Европу.

Об этом заявила посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи во время встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company, передает "Интерфакс-Украина".

Изопи отметила, что из-за войны России против Украины в европейском регионе возросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности, в вопросе потенциального увеличения поставок энергоресурсов.

"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу. Мы не только крупные клиенты, мы также основные партнеры страны в нефтегазовом секторе, потому что в Нигерии также работают европейские компании", - отметила она.

Главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри заверил, что компания продолжит укреплять исторические связи с европейскими компаниями, работающими в Нигерии, особенно в вопросе увеличения поставок газа на мировой рынок.