ЕС заинтересован в увеличении поставок газа из Нигерии
Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа из Нигерии в Европу.
Об этом заявила посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи во время встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company, передает "Интерфакс-Украина".
Изопи отметила, что из-за войны России против Украины в европейском регионе возросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности, в вопросе потенциального увеличения поставок энергоресурсов.
"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу. Мы не только крупные клиенты, мы также основные партнеры страны в нефтегазовом секторе, потому что в Нигерии также работают европейские компании", - отметила она.
Главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри заверил, что компания продолжит укреплять исторические связи с европейскими компаниями, работающими в Нигерии, особенно в вопросе увеличения поставок газа на мировой рынок.
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