Польские власти столкнулись с проблемами при трудоустройстве украинских беженцев

В больших польских городах возникли длинные очереди из украинцев за получением польского идентификационного номера, ограниченное количество вакансий и трудности с устройством детей в школы и детсады.

Об этом говорится в отчете, созданном Движением местного самоуправления "Да! Для Польши", в который входят более 300 мэров польских городов и городков, сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

"Большие производственные предприятия, складские помещения, экономические зоны находятся за пределами крупных городов. Уровень жизни у них тоже достойный, а ресурсов для помощи беженцам – больше. Однако беженцы этого не знают и хотят ехать в Варшаву, Краков или Гданьск, где, по их мнению, будет легче найти работу, и где уже существует большое украинское общество", – утверждает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Доступность вакансий, по мнению эксперта, является ключевым фактором, поскольку труд дает ощущение финансовой безопасности беженцам, которые не хотят зависеть только от доброй воли поляков.

Кроме того, на польском рынке труда появилось сегодня большое количество женщин, большинство из которых не владеют польским языком на коммуникативном уровне.

Но проблема не ограничивается поиском подработок для женщин из Украины. Ранее в Польше приходилось сталкиваться с экономической миграцией – предполагаемой и контролируемой рыночными механизмами спроса и предложения, нынешняя ее волна – внезапная и хаотическая. В результате работодатели могут столкнуться с высокой текучестью кадров.

В отраслях, наиболее открытых для найма иностранцев, таких как производство продуктов питания, логистика, гостиничный бизнес и рестораны, спрос на иностранных рабочих часто бывает переменным и сезонным. В этих отраслях ожидается высокий спрос на работников в ближайшее время, но во второй половине года он традиционно падает.

Экономическая правда