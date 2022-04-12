Вокруг Киева пострадало 20% логистической недвижимости

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Российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона.

Об этом сообщил учредитель Watermelon Development Федор Арбузов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Больше всего пострадали направления, где шли жестокие военные действия: Варшавское, Житомирское, Броварское направления. Предложение качественной логистической недвижимости (класс "А" и "В") в столичном регионе к концу 2021 года достигло немногим более 2 млн кв. м, т.е. можно говорить о повреждениях более 20% складов", – сообщил Арбузов.

В Гостомеле полностью разрушен склад "Фокстрот" (почти 30 тыс. кв. м). Один из складов Dragon Capital (9 тыс.кв. м) сильно поврежден. Терминал Буча (тоже Dragon Capital) сильно пострадал, из 30 тыс.кв. м, примерно, половина уничтожена; частично поврежден "Терминал Ворзель" (15 тыс. кв. м); в Горенке сильно пострадал и на 90% разрушен склад Kuehne+Nagel Ukraine, площадью около 5 тыс. кв м, и офисное помещение.

Логистический парк "Комодор" (около 75 тыс. кв. м) в Калиновке полностью уничтожен. Распределительный центр "АТБ" в Копылове (Макаровский р-н) – из общей площади 35 тыс.кв. м сильно повреждены около 10 тыс. кв. м.

West Gate Logistic, Dragon Capital (с.Стоянка, 100 тыс. кв. м) практически весь уничтожен (вместе с товарами арендаторов Good Wine, "Watsons Bohnenkamp Україна", Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus). Полностью уничтожен комплекс класса "А" площадью около 20 тыс. кв. м "Юта сервис" в Чайках.

Сильно пострадали Refrigerator Logistic Center (60 тыс. кв. м, основной арендатор МХП, также Fozzy Group), овощехранилище (35 тыс. кв. м) в Большой Дымерке непригодно к операционной деятельности. Логистический центр "АТБ" (24 тыс. кв. м) в Красиловке, рядом с Броварами, разрушен на 80%.

По словам эксперта, восстановление логистической недвижимости может произойти достаточно быстро.

"Технически, некоторые объекты можно восстановить за два-три месяца, но стоит вопрос компенсации потерь. Все ждут мирного неба для начала большого восстановления", - пояснил Арбузов.