МВД получило оборудование на 4 миллиона долларов для оцифровки военных преступлений РФ

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Министерство внутренних дел Украины получило оборудование на 4 млн долларов для оцифровки военных преступлений России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Две частные компании, AXON и Benish GPS передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.

Оно позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученное МВД оборудование считается одними из лучших образцов в своей отрасли.

Предоставленные компании боди-камеры будут использовать следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии России против мирной Украины.

Американская компания AXON – лидер по производству высокотехнологичного оборудования в сфере безопасности, вместе с компанией Benish GPS – одним из лидеров рынка IT технологий в Европе, добавляют в МВД.

"AXON и Benish GPS призывают международные компании присоединиться к помощи Украине в это непростое время", – резюмировали в министерстве.

Экономическая правда