Все разделы
Укр / Рус

МВД получило оборудование на 4 миллиона долларов для оцифровки военных преступлений РФ

Вторник, 12 апреля 2022, 13:30 - Алексей Павлыш
 
фото: мвд

Министерство внутренних дел Украины получило оборудование на 4 млн долларов для оцифровки военных преступлений России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Две частные компании, AXON и Benish GPS передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.

Оно позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученное МВД оборудование считается одними из лучших образцов в своей отрасли.

Предоставленные компании боди-камеры будут использовать следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии России против мирной Украины.

Американская компания AXON – лидер по производству высокотехнологичного оборудования в сфере безопасности, вместе с компанией Benish GPS – одним из лидеров рынка IT технологий в Европе, добавляют в МВД.

"AXON и Benish GPS призывают международные компании присоединиться к помощи Украине в это непростое время", – резюмировали в министерстве.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВД
Материалы по теме
В МВД возобновили услугу перерегистрации авто при покупке-продаже 31 марта 2022, 13:48
Просроченные документы на авто действуют во время военного положения – МВД 2 марта 2022, 15:52
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Адреса 21 февраля 2022, 12:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте