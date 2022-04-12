МВД получило оборудование на 4 миллиона долларов для оцифровки военных преступлений РФ
Министерство внутренних дел Украины получило оборудование на 4 млн долларов для оцифровки военных преступлений России.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Две частные компании, AXON и Benish GPS передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.
Оно позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений России против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученное МВД оборудование считается одними из лучших образцов в своей отрасли.
Предоставленные компании боди-камеры будут использовать следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии России против мирной Украины.
Американская компания AXON – лидер по производству высокотехнологичного оборудования в сфере безопасности, вместе с компанией Benish GPS – одним из лидеров рынка IT технологий в Европе, добавляют в МВД.
"AXON и Benish GPS призывают международные компании присоединиться к помощи Украине в это непростое время", – резюмировали в министерстве.
Экономическая правда
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