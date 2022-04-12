Минфин прогнозирует дефицит госбюджета в 5-7 миллиардов долларов в месяц

Сергей Марченко Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Министерство финансов Украины прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 миллиарда долларов в марте до 5-7 миллиардов долларов в апреле и в мае.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Financial Times.

"Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом худшем состоянии. Это вопрос выживания нашей страны", – сказал министр.

По его словам, оценка инфраструктурных потерь из-за войны выросла до 270 млрд долларов, тогда как в конце марта премьер-министр называл цифру в 120 млрд долларов.

"Более 7 тыс. жилых домов разрушено или повреждено. Около 30% украинских предприятий остановились, 45% работают частично. Потребление электроэнергии упало на 35%, резко сократилась торговля", – перечислил министр.

Правительство пошло на сокращение расходов госбюджета более чем на 6 млрд долларов, однако этого мало, так как доходы лишь несколько превышают половину поступлений довоенного уровня.

"Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит", – заявил Марченко.

В то же время Украина продолжит проводить платежи по госдолгу, чтобы избежать дефолта или реструктуризации, подчеркнул глава Минфина.